Stiri pe aceeasi tema

- Integra HR, companie clujeana de recrutare și consultanța in resurse umane, lanseaza IntegraHR Shop, primul magazin online din Romania cu proceduri de HR profesioniste, disponibile pentru descarcare imediata. Peste 40 de documente de resurse umane sunt disponibile, in prezent, in magazinul online, acoperind…

- BeKid.ro, primul magazin online din Romania cu produse pentru copii care a introdus plata prin Bitcoin, a investit peste 150.000 de euro in achizitia unui spatiu modern de birouri pentru activitatea sa de call-center. Magazinul online a fost lansat in anul 2014 si in numai patru ani de la lansare a…

- Primul magazin online din Romania cu produse pentru copii care a introdus plata prin Bitcoin estimeaza, pentru 2018, o cifra de afaceri ce va depasi o jumatate de milion de euro. Compania a investit în acest an peste 150.000 de euro în achiziţia unui spaţiu modern de birouri pentru…

- Magazinul online de fashion va lansa propria aplicatie mobila pana la sfarsitul verii Retailerul online de moda FashionUP, unul dintre principalii jucatori de pe piata locala de profil, si-a majorat vanzarile cu 28% in primele sase luni ale acestui an, la 15 milioane lei. Pentru intreg…

- Lansata la finalul lunii aprilie a acestui an, platforma doraly.ro expune in prezent 126 comercianti, care vand, pe rafturile virtuale, peste 16.000 de produse electrice si de iluminat, articole pentru casa si gradina, bricolaj, scule, unelte si...

- In acest sens, operatorul postal national a initiat deja demersuri catre ANAF pentru a afla conturile in care vor trebui virate sumele incasate. Ministerul Finantelor a solicitat de asemenea constituirea unui grup de lucru comun pentru legiferarea unui sistem de transmitere electronica a mandatelor…

- Agentia Terra Tourism si-a anuntat, vineri seara, printr-un email partenerii si clientii ca nu-si mai poate onora obligatiile fata de acestia si le-a recomandat sa se adreseze asiguratorului City Insurance. Reprezentantii agentiei au dezactivat site-ul si nu mai raspund la telefoane, scrie Profit.ro.Decizia…

- Carrefour a lansat în luna mai, cu sprijinul Tremend, portalul unic www.carrefour.ro, un concept nou, în continua dezvoltare, care regrupeaza magazinul de comerț online carrefour-online.ro, site-ul instituțional carrefour.ro, magazinul de comerț online dedicat brandului de îmbracaminte…