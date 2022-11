Magazin virtual pentru produsele apicultorilor de pe Valea Someșului Produsele apicultorilor reuniți in Grupul de Acțiune Locala GAL Valea Someșului sunt prezentate spre vanzare intr-un magazin virtual. Bioleader.ro este pagina de internet pe care sunt prezentate produsele, dar și poveștile apicultorilor, activitațile derulate de catre producatorii și furnizorii produselor apicole din Rus, Ileanda, dar și din zona altor comune salajene. Fiecare produs prezentat este insoțit de povestea sa, de povestea producatorului. Magazinul virtual vine sa inlesneasca accesul la produse salajene simple, dar de calitate, toate fiind certificate din punct de vedere al siguranței… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

