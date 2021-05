Magazin online vs. magazin fizic: avantaje pentru comercianți Una dintre lectiile majore pe care retailerii le pot invata din situatia economica actuala este legata de importanta unui magazin online. Companiile care au reusit sa-si vanda produsele si serviciile online pe durata pandemiei Covid-19 s-au descurcat mult mai bine decat cele care nu au facut-o. Conform estimarilor , comertul electronic va continua sa se dezvolte si in 2021, vanzarile online la nivel mondial urmand sa ajunga la aproape 5 trilioane pana in 2021. Studiile arata faptul ca pana in 2040 pana la 95% din cumparaturi se vor face online. Acum este cel mai bun moment pentru a porni un magazin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

