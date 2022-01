“Complice.ro, magazin online de premii si cadouri experientiale, a incheiat 2021 cu o cifra de afaceri de 160.000 de euro, marcand astfel o crestere cu 30% fata de anul precedent. Dinamica pozitiva s-a datorat ratei ridicate de adoptie a noilor produse – pachete flexibile de experiente, dar si cresterii numarului de clienti, cu 85%, un indicator record pentru companie. Alaturi de acesti factori, se evidentiaza o tendinta tot mai clara in piata de a prefera premiile si cadourile experientiale in locul obiectelor, chiar si in mediul corporate, ca solutie pentru programele de reward & recognition…