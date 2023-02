Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova s-a autosesizat și a facut demersuri pe langa autoritațile locale cu privire la verificarea apartenenței la cetațenia țarii noastre a victimelor cutremurului. Din verificarile efectuate pana la momentul actual, printre victime…

- Valuri tsunami de mici dimensiuni s-au produs in Marea Mediterana, in apropiere de Cipru, in urma cutremurului devastator din Turcia. De asemenea, doua aeroporturi din Turcia au fost inchise. Bilanțul victimelor a crescut pana la 568 de victime, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- UPDATE. Numarul morților in Turcia a crescut la 284, a declarat vicepreședintele turc Fuat Oktay. Peste 2.300 de persoane sunt ranite. Noul bilanț al morților din Siria arata ca cel puțin 237 de persoane și-au pierdut viața in urma cutremurului, a anunțat Ministerul Sanatații, citat de AFP. „Șase sute…

- Un cutremur devastator a zguduit Turcia in aceasta dimineața, cu o magnititudine de 7,8 pe scara Richter. Pana acum au fost numarate aproape 200 de victime din Turcia și Siria, insa numarul lor continua sa creasca de la un moment la altul.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Varșovia, s-a autosesizat și a dispus in regim de urgența verificarea informației aferente accidentului rutier produs pe autostrada S8 in apropierea localitații Zabikowo Rzadowe in voievodatul Podlasia…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene s-a autosesizat in urma apariției informațiilor referitoare la reținerea cetațenilor moldoveni, suspectați de autoritațile bulgare ca avea legatura cu atentatul terorist din Turcia. Instituția declara ca a intreprins, in regim de urgența, prin intermediul…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene s-a autosesizat imediat in urma informațiilor aparute in mass-media referitoare la reținerea cetațenilor moldoveni, suspectați de autoritațile bulgare de presupusa participare la organizarea atentatului terorist din Turcia, și a

- Cinci persoane au fost arestate in Bulgaria, banuite ca au participat la atentatul cu bomba de la Istanbul. Printre ele sunt și cetateni moldoveni. Turcia a pus deja sub acuzare mai mulți suspecți. Gruparea planificase atentate in Turcia si intr-o alta tara europeana.