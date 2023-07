MAE:“Consolidarea rezilientei la dezinformare intr-un mediu de comunicare in continua schimbare

Stiri pe aceeasi tema

- 6 iulie 2023AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de vineri, 7 iulie 2023, va semnalam:Inchiderea de catre ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a programului de pregatire cu tema ldquo;Building resilience to disinformation in a changing communication environment", organizat de MAE si RoAid…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a felicitat pe Jens Stoltenberg al carui mandat la conducerea NATO a fost prelungit cu un an si a adaugat ca „Romania va colabora indeaproape cu acesta, cu NATO si cu aliantii pentru consolidarea Flancului Estic, a Aliantei si pentru mentinerea unitatii si rezilientei noastre”.„Il…

- Pe ultima suta de metri, guvernanții au mai modificat o data proiectul legii pensiilor speciale. Astfel, cea mai recenta varianta a legii prevede impozitarea pensiilor speciale cu 15 la suta, pentru partea care depașește salariul mediu net pe economie. Pana acum, proiectul prevedea impozitarea cu 30…

- Compania Mr. STONE are nevoie de un Consilier Vanzari. Se cauta, de asemenea, inginer testare produse, inginer CFDP / ???????????????? / ????????????????, personal curațenie, vanzatoare, conducatori auto, informatician sau muncitori necalificați. Oferta completa, mai jos: ********************* Compania…

- Administrația Fondului pentru Mediu demareaza sesiunea de finanțare pentru inscrierea solicitanților persoane fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum și livrarii surplusului…

- Incepe o noua sesiune a programului Casa Verde Fotovoltaice, prin care se pot primi bani de la stat pentru instalarea de sisteme fotovoltaice destinate generarii de energie electrica. Potrivit regulilor programului, incepand de vineri, 19 mai, in functie de regiunea in care locuiesc, cei interesati…

- Republica Moldova este expusa amenintarilor hibride, campaniilor de propaganda si dezinformare lansate de Federatia Rusa, pentru Romania fiind o prioritate strategica sprijinirea Moldovei in consolidarea rezilientei si a capacitatilor de aparare.

- Consiliul Local Aiud a aprobat participarea Municipiului Aiud la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat in cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu. Aiudenii care aplica iși vor putea duce mașinile vechi la casat in schimbul a 3.000 de lei. Stimulentul se acorda in schimbul…