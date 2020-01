Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca in numeroase orase sunt prevazute pentru vineri manifestatii si actiuni de protest.



Potrivit unui comunicat transmis joi de MAE, SNCF (compania nationala de cai ferate) si RATP (Regia autonoma a transporturilor pariziene) anunta ca sunt posibile perturbari in transporturile publice.



Directia Generala a Aviatiei Civile (DGAC) aminteste pasagerilor sa se informeze pe langa companiile aeriene despre situatia zborurilor, fiind…