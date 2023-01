”Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale saluta hotararea Tribunalului Uniunii Europene care a dat castig de cauza Romaniei, la data de 18 ianuarie 2023, in cauza T-33/21. Procesul in acest dosar a fost initiat de Romania care a vizat anularea unei decizii a Comisiei Europene prin care au fost aplicate statului roman corectii financiare in cuantum de 18.717.475,08 euro, pentru plati efectuate in favoarea bunastarii porcinelor in anii financiari 2017-2019 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013”, se arata intr-un comunicat de presa transmis,…