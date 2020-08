MAE: Tranzitul camioanelor pentru transportul de marfuri este posibil prin toate punctele de control ale frontierelor terestre ale Republicii Elene, fara a necesita detinerea unui test molecular negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2

Stiri pe aceeasi tema

- ”Autoritatile elene au anuntat ca tranzitul camioanelor pentru transportul de marfuri este posibil prin toate punctele de control ale frontierelor terestre ale Republicii Elene, fara a necesita detinerea unui test molecular negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2. Aceasta noua modificare vizand conditiile…

- Pasagerii zborurilor din Bulgaria si Romania sunt primiti in Grecia doar daca prezinta teste negative de covid-19, a decis sambata Protectia Civila greaca. MAE precizeaza ca, in conformitate cu informatiile comunicate oficial de autoritatile elene, incepand cu data de 28 iulie 2020, masura…

- MAE precizeaza ca, in conformitate cu informatiile comunicate oficial de autoritatile elene, incepand cu data de 28 iulie 2020, masura prezentarii unui test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, prelevat cu maximum 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Greciei, se va aplica si…

- UPDATE - MAE precizeaza ca, in conformitate cu informatiile comunicate oficial de autoritatile elene, incepand cu data de 28 iulie 2020, masura prezentarii unui test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, prelevat cu maximum 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Greciei, se va aplica…

- MAE transmite ca romanii care aleg sa faca testele moleculare pentru COVID-19 in Bulgaria pentru folosirea acestora ca sa intre in Grecia pe cale rutiera prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas vor fi sub incidența prevederilor legislației bulgare in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel,…

- MAE , precizeaza, referitor la situatia de la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas), ca in prezent coada de masini are 3 kilometri, timpul de asteptare este de 3 ore si ca pe parcursul zilei reprezentanti diplomatici romani au facilitat preluarea cu prioritate…

- Ministerul Turismului din Grecia a anunțat inchiderea, cu data de 1 iulie, a cinci dintre cele sase puncte de trecere a frontierei dinspre Bulgaria. Anuntul este de maxima importanta pentru romanii care intentioneaza sa mearga in Grecia cu masina. Informatia a fost confirmata de Ministerul de Externe…

- Toți turiștii romani blocați la punctele de trecere a frontierei Kulata/Promachonas și Makaz/Nymfaia au intrat pe teritoriul Greciei, transmite Ministerul Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Atena și a Consulatului General al Romaniei la Salonic,…