Un nou grup de opt persoane, cetateni romani si familiile acestora, evacuate din Fasia Gaza, a ajuns, duminica, in Romania, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). MAE precizeaza ca, duminica, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstitutionale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo si al Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, 8 persoane, cetateni romani si membri de familie ai acestora, evacuate din Fasia Gaza, au fost transportate in Romania. ”Mentionam ca, in cursul zilei de 7 decembrie 2023, 9 persoane, cetateni romani si membri de familie, au ajuns…