- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marti regulamentul de instituire a Centrului Cyber la Bucuresti, a anuntat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, pe Facebook. "Consiliul Uniunii Europene a adoptat astazi regulamentul de instituire a Centrului Cyber la Bucuresti. La nivel intern, am demarat…

- Guvernul RM a aprobat cel de-al șaselea Protocol adițional pentru prelungirea Acordului de asistența financiara nerambursabil pe 11 februarie 2019, iar in perioada februarie 2019 - iulie 2020, autoritațile de la Chișinau au trimis solicitari repetate la București pentru semnarea textului convenit. Ulterior,…

- „Aceasta masura de ajutor in valoare de 254 de milioane EUR, finantata prin intermediul fondurilor structurale ale UE, va ajuta Romania sa isi atinga obiectivele in materie de eficienta energetica si va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de alti poluanti, fara a denatura in…

- Centrul Cyber de la Bucuresti arata ca Romania are capacitate la nivel de specialisti pentru a se dezvolta in zona digitalizarii, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Alin Chitu, secretar de stat in Ministerul Finantelor, potrivit Agerpres. "Existenta Centrului Cyber la Bucuresti arata…

- In decembrie 2020, Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca Bucuresti va gazdui Centrul Cyber al Uniunii Europene la Bucuresti, European Cybersecurity Competence Centre (CEEE). Toate detaliile despre acest centru au fost dezbatute pe 29 ianuarie, intr-o conferinta online organizata de Digital Transformation…

- Centrul Cyber de la Bucuresti ar putea deveni functional pana la jumatatea acestui an, iar Romania va trebui sa aloce o treime din bugetul dedicat digitalizarii prin Programul National de Redresare si Rezilienta pentru acest proiect, a declarat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Cercetarii,…

- Autoritatile romane vor infiinta Gli-Cyber, un grup de lucru inter-institutional responsabil cu identificarea setului de masuri, precum si cu elaborarea cadrului legislativ necesar operationalizarii la Bucuresti a Centrului de competente industriale, tehnologice si de cercetare in materie de securitate…