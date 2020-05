Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa vineri, prin videoconferinta, la reuniunea omologilor din statele membre ale Uniunii Europene, principalele teme care vor fi abordate fiind relatiile UE-China si impactul pandemiei COVID-19 in regiunea Asia-Pacific.



Conform unui comunicat de presa al MAE, ministrii vor avea o discutie strategica in pregatirea Summitului UE-China si in perspectiva reuniunii UE-China, cu participarea liderilor UE, ai statelor membre si ai R.P. Chineze, de la Leipzig, prevazuta pentru luna septembrie, in perioada presedintiei germane a Consiliului…