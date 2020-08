MAE: Regiuni din România - incluse în zona roşie de autorităţile belgiene; autoizolarea şi testul COVID - obligatorii Autoritatile belgiene au introdus regiuni ale Romaniei in zona rosie - astfel persoanele care vin din aceste zone trebuie sa intre in autoizolare si sa faca un test PCR pentru depistarea noului coronavirus, efectuat de autoritatile din aceasta tara, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Conform noilor masuri, arata MAE, incepand cu data de 1 august, autoritatile belgiene au inclus in zona rosie urmatoarele regiuni din Romania: Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu); Sud-Est (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea); Sud-Muntenia (Arges, Calarasi,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

