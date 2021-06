Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii trebuie insa sa prezinte un buletin de analize de la laboratorul unde au facut testul ieșit pozitiv, sau cel de la Direcția de Sanatate Publica. Documentul trebuie sa conțina numele persoanei, datele laboratorului și sa fie tradus in limba engleza.Sunt acceptate și testele rapide antigen, facute…

- Grecia și-a revizuit condițiile de intrare pentru turiști, astfel ca pana pe data de 24 mai ora 06.00, vehiculele, altele decat cele de transport marfa, pot folosi doua puncte de trecere a frontierei: Kulata-Promachonas si Svilengrad-Ormenio. Cei care vin cu mașina sau cu avionul vor avea nevoie fie…

- Grecia a deschis oficial sezonul turistic pentru straini. Autoritatile elene cer dovada vaccinarii complete, sau un test COVID negativ, ori o dovada a trecerii prin boala cu cel mult 9 luni inainte de a intra in tara. Acestea sunt reglementarile valabile pana in 26 mai – potrivit unei informari a Ministerului…

- CNSU a adoptat joi dupa-masa prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Totodata a fost actualizata și lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se impune carantina la intoarcerea in țara.

- Unde calatoresc romanii de Paște? Am gasit un articol pe Libertatea care spune așa: Grecia și Bulgaria sunt depașite de țarile exotice, din cauza pandemiei. Grecia nu are inca deschis sezonul turistic și are restricții pana pe 14 mai; Bulgaria e in continuare pe lista galbena a Romaniei; iar Turcia…

- Grecia a anuntat ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile care se aplica pana acum turiștilor care sunt „rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe

- Incepand cu 16 aprilie. Grecia redeschide granițele pentru turiștii romani. Pentru a putea intra in țara, aceștia trebuie sa prezinte fie dovada vaccinarii, fie un test PCR negativ ori un test de anticorpi care sa ateste faptul ca au trecut deja prin boala.

- Bode: Este obligatoriu ca in timpul slujbelor in Noaptea de Inviere, in biserica si in afara bisericii, sa fie respectate regulile de protectie sanitara, distantare, purtarea mastii Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca este obligatoriu ca in timpul slujbelor religioase din…