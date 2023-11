Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a eforturilor Ministerului roman al Afacerilor Externe și ale partenerilor straini ai Romaniei, peste o suta de cetațeni romani și membri de familie ai lor din Fașia Gaza au parasit aceasta regiune aflata in razboi, avand permisiunea sa intre in Egipt. Un numar de 103 cetațeni romani și membri…

- Cincizeci de cetațeni moldoveni din Fașia Gaza au cerut asistența, inclusiv evacuarea, din cei aproximativ 100-120 de cetațeni inregistrați in aceasta zona, anunța reprezentanții Guvernului republicii Moldova.