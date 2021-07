MAE: Peste 60.000 de moldoveni așteaptă să primească cetățenia română Potrivit MAE, in prezent sunt 60.747 de cereri in așteptare de redobandire a cetațeniei romane din partea unor cetațeni ai Republicii Moldova. Peste 2.000 dintre solicitanți vor sa depuna juramantul de credința fața de Romania la București la sediul Autoritații Naționale pentru Cetațenie (ANC), precizeaza MAE. In ultimii 20 de ani, sute de mii de […] The post MAE: Peste 60.000 de moldoveni așteapta sa primeasca cetațenia romana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

