Bogdan Aurescu, ministrul de Externe al Romaniei (foto: MAE) Romania este profund ingrijorata de situația din Orientul Mijlociu dupa atacul asupra Ambasadei SUA in Irak și „raspunsul preventiv” al Americii, transmite Ministerul Afacerilor Externe intr-un mesaj postat sambata pe Twitter. MAE mai adauga ca detensionarea situației este esențiala pentru a evita escaladarea evenimentelor: „Romania este profund ingrijorata de evolutiile recente din Orientul Mijlociu dupa atacul asupra Ambasadei SUA in Irak – pe care Romania il condamna ferm – si dupa masurile de protectie preventive luate in consecinta…