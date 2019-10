Ministerul Afacerilor Externe isi exprima intreaga apreciere fata de profesionalismul ambasadorului Cornel Feruta, candidat la functia de directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), se arata intr-un comunicat al MAE transmis marti AGERPRES.



Consiliul Guvernatorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) s-a reunit, la Viena, marti, pentru a patra runda de vot formal in cadrul procesului alegerii directorului general al AIEA, iar in aceasta ultima faza au participat ambasadorul Cornel Feruta, directorul general in exercitiu al Agentiei,…