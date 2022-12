Stiri pe aceeasi tema

Victor Ponta a avut o ieșire exploziva joi seara, la Romania TV, dupa ce Austria și Olanda s-au opus aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Fostul premier a subliniat faptul ca starea de fapt se explica prin atitudinea slugarnica a politicienilor din țara noastra aflați la butoane.

Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei de aparare, ordine publica și siguranța naționala din Senatului, considera ca votul impotriva aderarii Romaniei la Spatiul Schengen exprimat de Austria in Consiliul JAI este incorect, imoral si total neprietenos.

Jucatoarea ceha Karolina Pliskova a anuntat ca l-a angajat din nou pe antrenorul german Sasha Bajin, informeaza L'Equipe, potrivit news.ro

Presa din Austria relateaza despre veto-ul Vienei fata de aderarea Romaniei la Schengen si noteaza ca decizia este nedreapta si are conotatii politice interne, riscand in acelasi timp sa-i afecteze chiar pe austrieci.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a precizat luni ca nu exista un acord semnat cu autoritatile din Republica Populara Chineza care sa permita infiintarea unor "sectii de politie ilegale", dupa ce in spatiul public au aparut informatii pe aceasta tema, relateaza Agerpres.

Austria este singura țara din Uniunea Europeana care se mai opune aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. In schimb, Olanda este tot mai aproape de un vot pentru premierea Romaniei și Croației in spațiul de libera circulație, nu insa și a Bulgariei, despre care considera ca nu intrunește condițiile…

Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen este in impas, deși mai sunt 4 zile pana la „urmatoarea șansa", spune europarlamentarul Nicu Ștefanuța. Acesta atrage atenția ca Austria și-a exprimat „Nu-ul", iar Olanda a spus ca are nevoie de o decizie parlamentara.

Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 8-22 noiembrie 2022, prin interviuri fața in fața. Pentru prima data, sondajul conține și o intrebare referitoare la Spațiul Schengen, tema de mare interes in ultimele luni.