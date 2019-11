Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a dispus miercuri eliberarea pasaportului simplu temporar pentru Adrian Coman, astfel incat acesta sa isi poata exercita dreptul de vot, "unul dintre cele mai importante drepturi prevazute de Constitutie", precizeaza MAE, intr-un comunicat

- Cu trei zile inaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, ministrul de Interne a convocat in videoconferința prefecții și șefii structurilor din teritoriu ale ministerului. Marcel Vela vrea sa se asigure ca pregatirile pentru scrutin sunt in grafic și nu vor fi probleme in secțiile de votare.…

- Prim ministrul Viorica Dancila si membrii delegatiei guvernamentale s au intalnit in 27 septembrie 2019 cu reprezentantii comunitatii romanesti din New York, carora le au prezentat evolutiile si potentialul de dezvoltare ale tarii noastre.Premierul a subliniat ca Romania este dinamica, ofertanta si…

- Romanul care i-a convins pe germani sa-l aleaga primar a discutat despre reusita sa ca roman de pretutindeni cu ministrul Natalia-Elena Intotero Octavian Ursu a deschis usile administratiei publice din Gorlitz, devenind, in luna iunie, primul primar roman al orasului. Sustine ca in cazul lui nu exista…

- La 16 septembrie 2019, Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion. I. Jinga, a prezentat in cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, vorbind in numele Grupului ambasadorilor francofoni de la New York, proiectul de rezolutie intitulat "Multilingvismul". Vorbind despre…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, la Bruxelles, o intrevedere cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in continuarea dialogului pe care premierul roman și oficialul european l-au inițiat in cadrul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o la 29 iulie a.c.. …

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, susține ca ședința Coaliției a decurs fara probleme. Asta dupa ce șefa PSD, Viorica Dancila, a lispit de la discuțiile cu omologul ei din cadrul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. "Am avut astazi o noua ședința a Coaliției PSD-ALDE, o discuție productiva pe care o vom…