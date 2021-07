Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) avertizeaza romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa mearga in Grecia, o destinație preferata de vacanța in aceasta perioada, ca tara este sub alerta meteo de ploi puternice, furtuna si grindina. Serviciul Național de Meteorologie elen a emis o avertizare…

- Se estimeaza ca valul de caldura va dura pana vineri, 16 iulie 2021, fiind provocat de masele de aer cald provenit din zona Africii de Nord.Regiunile cele mai afectate vor fi pe continent, inclusiv in regiunea Attica si in capitala Atena, cele mai ridicate temperaturi atingand 38A°- 40A° C. In insule…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile elene au emis o avertizare pentru insula Kefalonia, aflata in Marea Ionica, din cauza unui incendiu puternic. Incendiul se manifesta activ in perimetrul localitatilor Pastra,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, din cauza fluxului mare de persoane care se deplaseaza in aceasta perioada, au fost semnalate aglomerari si cozi de autovehicule la punctele de control rutier de la granita cu Bulgaria,…

- Riscul se mentine in perioada imediat urmatoare, precizeaza MAE intr-un comunicat transmis vineri.In context, Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetatenilor romani sa foloseasca toate punctele de intrare in Republica Elena si sa se asigure inaintea inceperii calatoriei ca au indeplinit toate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, intrucat se inregistreaza cozi de masini la punctele de trecere a frontierei cu Bulgaria, avand in vedere numarul mare de persoane care calatoresc. MAE recomanda folosirea tuturor punctelor de frontiera pentru intrarea…

- Potrivit MAE, vor fi afectate mai multe sectoare, printre care si transportul public in comun, cu exceptia celui aerian, astfel:- nu vor circula mijloacele de transport pe calea ferata (trenurile la nivel national, trenul electric ISAP - Linia 1 care asigura accesul la aeroportul international din Atena),…