- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat sambata, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, la masa rotunda privind Initiativa celor Trei Mari, ocazie cu care a salutat anuntul secretarului de stat Mike Pompeo privind alocarea de catre SUA a un miliard de dolari pentru investitii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut sambata, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Kargaze, Cinghiz Aidarbekov, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, ocazie cu care a propus organizarea unui forum economic bilateral, informeaza un comunicat de presa…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, s-a dus in Olanda in incercarea de a-i indupleca pe cei din Regatul Țarilor de jos sa ne ajute cu intrarea in mult-ravnita Zona Schengen, scrie Agerpres.Romania se chinuie de foarte mulți ani sa fie admisa in Zona Schengen, insa, unul dintre prinpalii opozați ai noștri…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a avut vineri o intrevedere cu omologul kuweitian, seicul Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, context in care cei doi premieri au convenit asupra impulsionarii cooperarii economice si au stabilit organizarea,…

- Trimisul special al AGERPRES, Loredana Ciobanu, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, care efectueaza, marti, o vizita de lucru in landul Bavaria, a avut o intalnire, la Munchen, cu prim-ministrul Guvernului landului, Markus Soder. "Este cunoscut faptul ca relatiile dintre Romania si…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut luni o intrevedere cu Adina Valean, comisarul european pentru transporturi, prilej cu care cei doi oficiali au avut un schimb de opinii asupra principalelor teme aflate pe agenda europeana, cu accent pe prioritatile politice majore ale noii Comisii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, joi, ca mentinerea relevantei Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) este necesara pentru a raspunde cu eficienta provocarilor "tot mai sporite" de securitate din Europa. Aurescu a participat, la Bratislava,…