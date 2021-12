Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MAE, pentru regiunea Serbia de Rasarit, a fost emis un cod rosu de zapada, fiind asteptate caderi de peste 30 cm in 12 ore si rafale de vant de peste 60 km/h. Pentru celelalte regiuni a fost emis un cod portocaliu de ninsoare si un cod galben de vant, stratul de zapada putand ajunge la peste…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in contextul deciziei autoritaților marocane de suspendare a zborurilor comerciale cu destinația Maroc, ca urmare a noii variante de coronavirus, Ambasada Romaniei la Rabat gestioneaza, la acest moment, situația a 72 de cetațeni romani (turiști) ale caror…

- Ambasada Romaniei la Pretoria și Consulatul General al Romaniei la Cape Town gestioneaza, la acest moment, situația a 39 de cetațeni romani (turiști și membri ai unei delegații sportive) ale caror curse au fost anulate de catre companiile aeriene la care aveau rezervari. Fața de situația din cursul…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in contextul aplicarii recomandarilor privind suspendarea zborurilor curselor aeriene catre Uniunea Europeana, ca urmare a identificarii unei noi variante de coronavirus in Africa de Sud, Ambasada Romaniei la Pretoria gestioneaza, la acest moment, situatia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmis, luni, precizari cu privire la conditiile de intrarea in Austria, in contextul instituirii carantinei pe teritoriul acestui stat. Pot intra persoanele vaccinate, trecute prin boala sau care au un text negativ, nu mai vechi de 72 de ore. ”In contextul in care…

- Astfel, se anunța deteriorarea rapida a condițiilor meteo, temperaturi scazute cu pana la 7 grade Celsius, furtuni puternice insoțite de precipitații și, pe alocuri, grindina și intensificari ale vantului – pana la gradul 9 pe scara Beaufort.Frontul de aer depresionar iși va face simțita prezența in…

- In Regatul Tarilor de Jos, in data de 22 septembrie, mecanicii de locomotiva din cadrul companiei olandeze de transport feroviar – NS International – se vor afla in greva. Greva va dura 24 de ore, in acest interval circulatia trenurilor fiind puternic perturbata. Totodata, pe durata grevei, nu vor circula…