Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie pentru Spania, unde a fost emis cod portocaliu de canicula, temperaturile urmand sa depașeasca 40 de grade Celsius.In Elveția și Croația au fost emise coduri roșii de canicula, iar miercuri s-au inregistrat temperaturi cuprinse…

- "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei ca autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia (Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla), unde vor fi inregistrate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei ca autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia - Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla - unde vor fi inregistrate…

- Vremea pare sa fie la extreme, caci dupa ploile torențiale care au facut prapad in ultima perioada, meteorologii susțin ca, potrivit prognozei meteo emise pentru luna august, un val de canicula va lovi toata Europa. Temperaturile vor urca pana la 36-37 de grade Celsius in unele zone ale Peninsulei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani ca, in conformitate cu informatiile publicate de compania aeriana Ryanair, in 25 si 26 iulie ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic, care ar putea afecta unele zboruri dinspre si catre Italia, precum si programul de zbor al…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in conformitate cu informațiile publicate de compania aeriana Ryanair, in perioada 25-26 iulie 2018, ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic din Spania,…

- MAE atrage atentia cetatenilor romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca in perioada mentionata ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic din Spania, Portugalia si Belgia, ce ar putea afecta unele zboruri dinspre si catre Italia, se arata intr-un…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca personalul din transportul feroviar a anuntat intrarea in greva, cu asigurarea serviciului minim al circulatiei trenurilor. MAE precizeaza ca reteaua feroviara…