- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federația Navala Panelena a anunțat intreruperea activitații cu prilejul zilei de 1 Mai 2018 la toate categoriile de nave, pentru un interval de 24 ore, incepand de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu datele transmise de Sindicatul Național al Personalului de Zbor din Aviația Civila (SNPVAC), in zilele de 29 martie 2018, respectiv 1 și 2…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu datele transmise de Sindicatul National al Personalului de Zbor din Aviatia Civila SNPVAC , in zilele de 29 martie 2018, respectiv 1 si 2 aprilie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu comunicarea Sindicatului Serviciului pentru Straini și Frontiera (SINSEF), in perioada 27 - 29 martie 2018, va avea loc o greva a personalului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ungaria ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis cod rosu de ninsori si viscol puternic, in perioada 18-19 martie 2018, pentru regiunile din est si…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in data de 2 martie 2018, este programata o greva a personalului tehnic (conductori de tren) din cadrul companiei feroviare nationale RENFE, fapt pentru care operatorul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, duminica, un cetatean roman a fost repatriat in siguranta din Republica Irak, pe ruta terestra Erbil-Istanbul-Bucuresti. Potrivit unui comunicat al MAE, reprezentantii Ambasadei Romaniei la Bagdad, ai Consulatului General al Romaniei la Istanbul si ai Biroului…