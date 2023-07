Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritațile locale mențin avertizarile privind riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetație pentru intreg teritoriul țarii, pe fondul codului roșu.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prognozat un cod roșu de canicula pentru intervalul 20 – 27 iulie 2023, cu temperaturi extreme, de pana la 44 grade Celsius,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un cod roșu de canicula (temperaturi care vor atinge valoarea de pana la 43 de grade Celsius), in intervalul 11-17…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in perioada 3-7 iunie, vor avea loc, in diverse orase italiene, mai multe greve, care pot provoca perturbari asupra transportului public de calatori si aerian.…