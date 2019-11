Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale si serviciul meteorologic al Aeronauticii militare franceze, duminica si luni se mentin codurile de vreme…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca a fost emis un cod portocaliu de vreme nefavorabila cu rafale de vant si ploi torentiale. Potrivit unui comunicat MAE, in conformitate cu datele transmise de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Slovenia ca Agentia pentru Mediu a emis un cod portocaliu, pentru vestul tarii, fiind prognozate vant si ploi torentiale pentru data de 17 noiembrie 2019, pe durata serii si a…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile competente si serviciul meteorologic al Aeronauticii militare franceze, incepand de miercuri, au fost emise coduri…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Chile ca autoritatile guvernamentale au instaurat starea de urgenta sub control militar, cu limitarea drepturilor de circulatie si de adunare in orice loc public. Potrivit unui comunicat…

- MAE a transmis o atentionare de calatorie care informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croația ca incepand de luni au fost emise coduri roșu, portocaliu și galben privind intensificari ale vantului.Citește și: Informații importante despre…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca marti va avea loc o greva a Societatii Nationale a Cailor Ferate Franceze (SNCF), context in care vor fi perturbari ale circulatiei feroviare pe liniile Transilien,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei pe calea aerului ca activitatea pe Aeroportul Loiu din Bilbao, in 8 si 9 septembrie, va fi afectata din cauza grevei personalului de la sol al companiei IBERIA. …