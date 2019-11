Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Slovenia ca Agentia pentru Mediu a emis un cod portocaliu, pentru vestul tarii, fiind prognozate vant si ploi torentiale pentru data de 17 noiembrie 2019, pe durata serii si a…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Slovenia ca Agentia pentru Mediu a emis un cod portocaliu, pentru vestul tarii, fiind prognozate vant si ploi torentiale pentru duminica, pe durata serii si a noptii,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a extins, miercuri, atenționarile nowcasting cod roșu de vijelii pentru județele... The post Anunt de ultim moment: Cod portocaliu de vijelii in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie valabila, incepand de miercuri, in Croatia, unde au fost emise coduri rosu, portocaliu si galben privind intensificari ale vantului. Astfel, ar putea sa apara disfunctionalitati in transportul maritim potrivit Agerpres.MAE…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile competente si...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca s-au emis coduri portocaliu si rosu de ploi abundente, furtuni, inundatii si intensificari ale vantului. MAE precizeaza ca, incepand cu data de 23 octombrie 2019, pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care vor sa calatoreasca in Spania, ca autoritațile locale au emis, incepand de sambata, cod portocaliu de ploi și intensificari ale vantului, in provinciile Sevilla și Cordoba.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Croatia, unde vineri sunt in vigoare Coduri rosu, portocaliu si galben privind intensificari ale vantului. Astfel, este posibil sa apara disfunctionalitati in transportul maritim si in furnizarea energiei electrice.MAE…