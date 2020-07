Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Lituania a hotarat ca, incepand de, luni, 13 iulie, sa interzica accesul cetațenilor romani. Masura este reevaluata saptamanal in funcție de evoluția situației epidemiologice din Romania.

Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Guvernul lituanian a hotarat ca, incepand din data de 13 iulie 2020, sa interzica accesul pe teritoriul Lituaniei pentru rezidenții din Romania. Aceste masuri fac obiectul unei reevaluari saptamanale bazate pe evoluția situației epidemiologice din Romania.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca, incepand de joi, cetațenilor care se deplaseaza din Romania in Olanda „le este recomandata ferm auto-izolarea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile” din momentul intrarii pe teritoriul Regatului Țarilor de Jos.De asemenea, MAE precizeaza ca,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta revenirea in tara a 98 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Austria si al Regatului Tarilor de Jos. Potrivit unui comunicat al MAE transmis sambata AGERPRES, repatrierea a fost asigurata prin intermediul a doua curse aeriene operate de…

- In continuarea informatiilor referitoare la situatia cetatenilor romani care si-au desfasurat activitatea la ferma din Bornheim, Republica Federala Germania, MAE face urmatoarele precizari: In urma demersurilor Consulatului General al Romaniei la Bonn si potrivit informatiilor obtinute de catre reprezentantii…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe…

- Comisiile reunite de politica externa, afaceri europene si munca ale Senatului ii vor audia luni, de la ora 12,00, pe ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si pe cel al Muncii, Violeta Alexandru.Audierea are ca subiect modul in care Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Muncii si Protectiei…

- Romania renunța la interzicerea exportului de cereale. Guvernul le permite, așadar, producatorilor romani sa vanda din nou grau in afara țarii, deși seceta bate la ușa și compromite buna parte din culturile din acest an.