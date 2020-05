Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca 93 de romani au fost repatriati din Malta cu o cursa aeriana speciala operata de compania Tarom. MAE face apel la romani pentru evitarea oricaror calatorii externe care nu sunt absolut esențiale."Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul nopții trecute…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca 85 de cetațeni romani aflați pe teritoriul Regatului Arabiei Saudite au revenit in țara in cursul nopții trecute, cu o cursa aeriana speciala operata de compania Tarom, pe ruta București-Riad-București....

- "In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca un numar de 140 de cetateni romani au revenit, sambata, in tara cu o cursa aeriana speciala, ca urmare a demersurilor comune intreprinse de MAE, Ministerul Transporturilor si Ministerul Afacerilor Interne.

- In contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca in cursul zilei de ieri au fost repatriati 117 cetateni romani care se aflau pe teritoriul Frantei (42 de cetateni), Belgiei (34 de cetateni) si Olandei (41 de cetateni), ca urmare a demersurilor facute…

- Un numar de 330 de cetateni romani aflati in Spania au fost repatriati, vineri, cu doua curse aeriene de la Barcelona si Madrid, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). De asemenea, au fost repatriati in siguranta 41 de cetateni spanioli.

- Alti 365 de cetateni romani care se aflau temporar in Italia si care nu mai aveau posibilitati reale de a ramane in acea tara au fost repatriati cu doua curse aeriene tip charter, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Trei cetateni romani, intre care un minor, au fost repatriati din Yemen, a anuntat, marti, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Grupul a parasit Republica Yemen luni, pe cale aeriana, pe ruta Aden – Amman - Istanbul – Bucuresti, potrivit news.ro.”In urma demersurilor sustinute la nivelul Departamentului…