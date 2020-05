Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei Romaniei la Haga, s-a autosesizat ca urmare a informatiilor aparute in cursul zilei de duminica in mass-media locale, referitoare la testarea pozitiva pentru infectia cu SARS-CoV-2 a mai multor persoane din provincia olandeza Gelderland, lucratori ai unei companii de prelucrare a carnii, printre care se regasesc si 28 de cetateni romani.



Conform datelor preliminare, obtinute de la angajator, cei 28 de cetateni romani confirmati pozitiv pentru infectia cu COVID-19 au fost plasati in carantina. Starea de sanatate a acestora…