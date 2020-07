Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza marti ca 19 cetateni romani care lucreaza la o ferma din localitatea Swisttal, districtul Rhein-Sieg, din Germania, au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus.



Potrivit MAE, 320 de romani lucreaza la acea ferma si o prima testare a intregului personal a avut loc in data 18 iulie, o noua testare urmand sa fie efectuata joi.



In acest context, oficiul consular din Bonn a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la situatia cetatenilor romani,…