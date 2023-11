Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 103 cetateni romani din Fasia Gaza si membrii de familie ai acestora au primit, in cursul noptii trecute, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah si de a intra pe teritoriul Egiptului. Acestia vor fi adusi in tara de la Cairo, prin intermediul unei curse aeriene…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca 103 cetateni romani din Fasia Gaza si membrii de familie ai acestora au primit, in cursul noptii de luni spre marti, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah si de a intra pe teritoriul Republicii Arabe Egipt. Acestia au fost…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta miercuri ca autoritatile israeliene, impreuna cu autoritatile egiptene, au informat in cursul noptii ca, urmare a negocierilor internationale complexe purtate in ultimele zile, s-a decis deschiderea in cursul zilei de astazi a punctului de frontiera de la Rafah,…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta sambata ca, in continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 14 octombrie 2023, alti 58 de cetateni romani au revenit…

- MAE precizeaza ca echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Tel Aviv si a Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah si echipa din cadrul Unitatii de Reactie Rapida a Celulei de Criza MAE raman in continuare pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv pentru a acorda asistenta consulara…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 9 octombrie 2023, alti 115 de cetateni romani au revenit in Romania, din Israel prin intermediul unei curse operate de o companie aeriana privata.MAE precizeaza ca echipa consulara…

- Pelerinii romani aflati in Israel s-au intors deja cu bine acasa, intr-o mare proportie, a declarat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, informeaza Agerpres. „Intr-o foarte mare proportie, pelerinii romani s-au intors deja cu bine acasa. Alaltaieri aproape 300, ieri la fel. Cei…

- 245 de cetateni romani, printre care si si grupuri de pelerini, au fost repatriati din Israel duminica. acestia au fost adusi in tara cu doua curse operate de compania TAROM si doua curse operate de o companie aeriana privata, informeaza MAE, citat de News.ro. ”In continuarea informatiilor transmise…