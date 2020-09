Stiri pe aceeasi tema

- Australia prelungește cu doua saptamani carantina la Melbourne, al doilea oras ca marime din aceasta tara. Autoritatile sanitare considera ca scaderea pe plan local a numarului de infectari cu noul coronavirus este insuficienta, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 03.09.2020: cazuri confirmate pozitiv – 728; cazuri vindecate și externate – 550; in carantina la domiciliu – 325 depersoane; in carantina instituționalizata – 27…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat, joi seara, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. De pe lista au ieșit Africa de Sud, Kazahstan și Eswatini, dar au fost adaugate noi zone din Spania și Gibraltar, Namibia și Paraguay.Noua lista intra a intrat in vigoare de pe 25 august.…

- Autoritatile germane vor intensifica monitorizarea persoanelor revenite din calatorii in afara tarii pentru a se asigura ca respecta regulile de carantina, a declarat miercuri ministrul sanatatii, Jens Spahn, dupa ce datele au aratat ca, in peste 40% dintre cazurile noi de infectare, coronavirusul a…

- Autoritatile regionale spaniole iau masuri tot mai drastice pentru a preveni aparitia unor noi focare de COVID-19, precum purtarea mastii, inchiderea localurilor pe timp de noapte sau limitarea deplasarilor populatiei, relateaza joi agentia EFE.In localitatea Totana, din regiunea Murcia, 55…

- Zeci de mii de oameni din Argeș risca sa fie blocați in localitațile de domiciliu din cauza numarului mare de imbolnaviri. Douasprezece comune și orașe sunt monitorizare de autoritațile locale. In zilele urmatoare, in masura in care apar și alte imbolnaviri, Prefectura ar putea cere impunerea carantinei.

- Județele Arges si Brasov sunt primele care ar putea intra in carantina. Nu complet, ci doar parțial. Ludovic Orban a confirmat ca exista trei localitați in fiecare dintre cele doua județe care se afla sub strica supraveghere a autoritaților, din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19.

- Spania rentroduce carantina și cere locuitorilor din Barcelona sa ramana in case și sa iasa doar pentru treburi urgente. Autoritațile fac eforturi disperate pentru a stopa raspandirea coronavirusului, dupa ce a explodat din nou numarul de cazuri.