Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Empoli a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Bologna, intr-un meci din etapa a 33-a a campionatului Italiei, in care Razvan Marin a reusit doua assisturi, informeaza news.ro.Marin, titular la gazde, a pasat decisiv pentru Akpa Akpro ‘45+1 si Cambiaghi ’68. Celalalt…

- Formatia Manchester United a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Brighton, intr-un meci contand pentru etapa a 28-a a campionatului Angliei, informeaza news.ro.Golul a fost marcat de Mac Allister, in minutul 90+9, din penalti. CITESTE SI BREAKING NEWS VIDEO | A…

- Manchester United, locul 4, se deplaseaza in aceasta seara pe terenul lui Brighton, locul 8, intr-o restanța din etapa cu numarul 28 din Premier League. Partida va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport 1. Duel deosebit de interesant in Premier League…

- Brighton - Manchester United, meci restant din etapa a 28-a a campionatului Angliei, este programat, joi, 4 mai, de la ora 22:00, pe Falmer Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Liverpool primește astazi, de la ora 17:00, vizita celor de la Nottingham Forest, intr-o partida din runda cu numarul 32 din Premier League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 4, Prima Sport 2 și Orange Sport 3. „Cormoranii” vin dupa o victorie categorica pe terenul lui Leeds…

- Alexis Mac Allister (24 de ani) o va parasi pe Brighton la sfarșitul acestui sezon. Mijlocașul argentinian costa, potrivit cotidianului The Sun, 90 de miloane de euro și va fi obiectul licitației intre cei doi granzi din Premier League. Alexis Mac Allister nu va mai ramane la Brighton pana la finele…

- Thierry Henry (45 de ani), fostul mare jucator al celor de la Arsenal și FC Barcelona, crede ca Harry Kane (29 de ani), atacantul lui Tottenham, s-ar potrivi mai bine la Manchester United decat Victor Osimhen (24 de ani), varful lui Napoli. Fostul internațional francez onsidera ca un atu al lui Harry…

- Victor Osimhen (24 de ani) și Khvicha Kvaratskhelia (22), atacantii lui Napoli, fac un cuplu de speriat in Italia și vor sa cucereasca și Europa. Nigerianul, golgheterul la zi, e dorit de Manchester United, și gruzinul, cel mai bun pasator, este curtat de Liverpool și Tottenham. Evadata la 15 puncte…