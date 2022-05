Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea, a declarat, marti, la Targu Mures, ca incepand cu sfarsitul acestei saptamani fermierii pot aplica pentru microgranturi de pana la 5000 de euro pentru iesirea din dificultate sau din incapacitate de plata,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va avea la dispoziție fonduri de 95,152 milioane de lei pentru dezvoltarea si extinderea sistemului informatic, in vederea gestionarii cererilor de plata, finantarea fiind realizata de la bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile.…

- Arad. Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna februarie 2022.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata o suma de 110,39 milioane euro pentru beneficiarii Masurii 14 - Plati privind bunastarea animalelor, pachet porcine si pachet pasari, in cadrul Campaniei 2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un numar de 215.378 Cereri Unice de Plata, pentru o suprafața totala de 1.093.251,12 hectare au fost depuse in perioada 1-22 martie, potrivit Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Județele in care au fost depuse cele mai multe astfel de cereri sunt: Maramureș – 11.572, Suceava…

- Peste o suta de fermieri din Harghita, care si-au incendiat terenurile pentru a le curata de resturile de vegetatie, au fost identificati intr-o singura saptamana de specialistii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si vor pierde subventia pe suprafata acordata de Uniunea Europeana,…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna ianuarie 2022”, anunta APIA. Suma autorizata la plata in valoare…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) demareaza, de astazi, 7 martie 2022, eliberarea de adeverințe pentru beneficiarii Masurii 14 - Bunastarea animalelor, care intenționeaza sa acceseze credite in vederea finanțarii activitaților curente, de la instituțiile bancare și nebancare…