- Vedeta pop americana Madonna si-a sarbatorit cu mare fast, si fara masca de protectie, implinirea a 62 de ani in Jamaica alaturi de iubitul sau de 27 de ani, Ahlamalik Williams, si de cinci dintre cei sase copii sai, intr-o petrecere cu multa lume si muzica, relateaza EFE, preluata de Agerpres. Madonna,…

- Madonna a dezvaluit ca lucreaza la un scenariu impreuna cu scenarista Diablo Cody, recompensata cu Oscar pentru pelicula ''Juno'', informeaza site-ul de specialitate variety.com. Vedeta pop a anuntat vestea intr-o scurta inregistrare video publicata vineri pe pagina sa…

- Nicki Minaj le-a dezvaluit fanilor sai ca este insarcinata printr-o serie de fotografii in care le arata burtica de gravida. Cantareața americana așteapta primul bebeluș cu partenerul ei, Kenneth Petty. Nicki Minaj va deveni pentru prima oara mama și a vrut sa impartașeasca aceasta bucurie cu fanii…

- Coronavirusul traverseaza o noua perioada de creștere, iar medicii atrag atenția asupra necesitații purtarii maștilor și a respectarii unor masuri de distanțare sociala. În ton cu cerințele personalului medical, Jennifer Aniston trage un semnal de alarma și posteaza o fotografie care șocheaza,…

- Guvernul a modificat hotararea privind starea de alerta și a introdus noi masuri in ceea ce privește regulile de distanțare fizica și protecție sanitara. Astfel, printre altele, a fost marit numarul de persoane care pot practica sportul in aer liber in grupuri de la șase la zece persoane. „A fost propusa…