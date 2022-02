Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Madonna si-a exprimat sustinerea pentru Ucraina, care face fata invaziei ruse, intr-un videoclip in care aminteste de al Doilea Razboi Mondial, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a estimat ca Ucraina nu va putea rezista mult timp in fata ofensivei militare lansata de Rusia si, cu toate ca el este de acord cu sanctiunile europene impotriva Rusiei, nu crede ca acestea il vor descuraja pe presedintele Vladimir Putin. ”Din pacate, este doar o chestiune…

- G7 a condamnat cu fermitate, joi, invadarea Ucrainei de catre Rusia, și a declarat ca vor introduce sancțiuni economice și financiare severe și coordonate impotriva Moscovei, relateaza Reuters. De asemenea, liderii celor mai mari economii anunțat ca sunt „gata sa acționeze” in cazul „perturbarilor”…

- In timp ce lumea sta cu sufletul la gura și urmarește situația de la granițele Ucrainei intrebandu-se care va fi urmatoarea mișcare a președintelui Vladimir Putin, liderul de la Kremlin se confrunta cu o provocare interna de care nu reușește sa scape: coronavirusul. Vineri, in Rusia a fost raportat…

- Emmanuel Macron a ajuns la Kiev pentru a discuta cu Vladimir Zelenskiy, în cautarea unei modalitați de ieșire din impasul Est-Vest asupra Ucrainei. Întâlnirea de marți are loc la o zi dupa ce Emmanuel Macron s-a întâlnit la Moscova cu Vladimir Putin pentru discuții…

- Soluția germana: o pace mediata de Formatul Normandia În ce aliații NATO de la granița de Est favorizeaza soluțiile intransigente propuse de Statele Unite, Germania insista pentru revitalizarea Formatului Normandia, aflat însa în ”moarte clinica” de 2 ani.…

- Germania și Rusia au convenit pentru o intrevede „la inceputul lunii ianuarie” pentru a discuta tensiunile din regiune și a incerca sa rezolve criza din jurul Ucrainei unde Moscova a mutat intre 100.000 și 175.000 de soldați la granița, relateaza agenția AFP citata de Agerpres . La aceasta reuniune…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…