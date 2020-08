Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Madonna a dezvaluit intr-o inregistrare video publicata pe Instagram ca lucreaza la un scenariu impreuna cu Diablo Cody, cineast premiat cu Oscar pentru „Juno” (2007).Alaturi de imagini, Madonna a scris: „Cand esti blocat in casa cu mai multe leziuni, ce faci? Scrii un…

- Cantareata americana Madonna a dezvaluit intr-o inregistrare video publicata pe Instagram ca lucreaza la un scenariu impreuna cu Diablo Cody, cineast premiat cu Oscar pentru „Juno” (2007).

- Actorul si regizorul Sean Penn, in varsta de 59 de ani, s-a casatorit cu actrita australiana Leila George (28 de ani), intr-o ceremonie secreta, dupa patru ani de relatie, scrie rte.ie, potrivit news.ro.Aceasta este a treia casatorie a actorului premiat cu Oscar. El a mai fost casatorit cu…

- Actorul Sean Penn, in varsta de 59 de ani, s-a casatorit cu Leila George, o actrita australiana cu 30 de ani mai tanara decat el, scrie People Magazine, citata de Mediafax.Sean Penn (59 de ani) si Leila George (28 de ani) formeaza un cuplu din 2016, iar zilele trecute s-au casatorit in secret.Stirea…

- Madonna a dezvaluit ca a fost amendata de Guvernul rus cu 1 milion de dolari dupa un concert pe care diva l-a susținut in orașul Sankt Petersburg. Vedeta americana, in varsta de 61 de ani, a publicat pe contul sau de Instagram o amintire din timpul concertului pe care l-a susținut in 2012 la Sankt...…

- Echipa cantareței Dua Lipa a luat legatura cu Regina muzicii Pop pentru a ii propune sa colaboreze cu aceasta la o noua melodie, potrivit contactmusic.com. Vedeta in varsta de 24 de ani a spus recent ca iși dorește foarte mult sa aiba o cariera la fel de lunga, precum idolul ei – Madonna. Acum, potrivit…

- Oana Radu a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Catalin Dobrescu, la inceputul acestui an, iar acum artista a dezvaluit cand va avea loc nunta. Mai mult, cei doi indragostiți au planuri mari și cand vine vorba de copii. Oana Radu a trecut in 2019 prin momente foarte grele, atunci cand iubitul ei…