- Dmitri Medvedev a acordat joi - timp de doua ore - traditionalul sau interviu de la sfarsitul anului, raspunzand intrebarilor mai multor jurnalisti vedete la televiziunea rusa, unui comediant popular si unei tinere vedete pe Instagram. Insa niciunul dintre ei nu a evocat un raport scandalos, difuzat…

- Internautii rusi au comentat cu umor si furie un interviu televizat acordat de premierul Dmitri Medvedev in timpul caruia acuzatii explozive privind folosirea unui avion privat de catre sotia sa au fost trecute in totalitate sub tacere, relateaza AFP. Dmitri Medvedev a acordat joi timp…

- Impresarul Anamaria Prodan (46 de ani) a șocat pe toata lumea in vara dupa ce i-a dat un pumn lui Dan Alexa, antrenor la acea vreme la Astra. Acum, Anamaria pare ca vrea sa treaca la profesioniști! Soția lui Laurențiu Reghecampf a postat o fotografie pe Instagram, in care arata cum se antreneaza. Impresara…

- Protestele care au avut loc in ultima luna in Egipt impotriva presedintelui Abdel Fattah El-Sisi au condus la arestarea a 4.321 de persoane, din care 3.709 au fost puse sub acuzare, potrivit datelor oferite de Centrul Egiptean pentru Drepturi Economice si Sociale (ECRF), citat de agentia EFE preluat…

- Tensiunile uriașe dintre Turcia și SUA nu mai reprezinta o surpriza, dupa apropierea Ankarei de Rusia. Dar conflictul ia amploare iar SUA amenința Turcia cu suspendarea din NATO. De aceasta data nu apropierea de Rusia e marul discordiei CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA MAI MULTE DESPRE O POSIBILA…

- Rusia a semnat luni o rezolutie guvernamentala care consacra aderarea definitiva a tarii la Acordul de la Paris de lupta impotriva modificarilor climatice, semnat de 195 de tari, cu putin inainte de deschiderea unui summit ONU pe tema urgentei luptei impotriva incalzirii globale, relateaza AFP potrivit…

- O tanara din Rusia a murit in cada, electrocutata, dupa ce a facut o greșeala des intalnita in randul tinerilor din aceasta țara. Jurnaliștii ruși au pierdut șirul cazurilor de acest gen, deși de fiecare data, ei au avertizat tinerii din aceasta țara sa nu repete aceeași greșeala. Din pacate, ei ignora…