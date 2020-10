Stiri pe aceeasi tema

- Fiica regretatului Steve Irwin a publicat recent pe Instagram o imagine in care i se vede burtica de gravida. Bindi e insarcinata cu soțul ei, Chandler Powell, cu care s-a maritat in timpul pandemiei.

- Speak a facut publice primele imagini cu burtica de gravida a Ginei Pistol, chiar daca vedeta nu a recunoscut nici pana azi acest lucru. Cantarețul a plecat in vacanța alaturi de Smiley și Ștefania, dar și de viitoarea mamica.

- Bucurie mare in familia „Chefi la cuțite”! Fosta concurenta a lui Florin Dumitrescu, Like Creața, așa cum este cunoscuta in mediul virtual, este insarcinata. Frumoasa vloggerița a ținut sa impartașeasca bucurie alaturi de fanii ei, așa ca și-a aratat burtica de gravida.

- Desi au ales sa nu comenteze speculatiile conform carora vor devein parinti, Smiley si Gina Pistol nu mai pot tine acest secret. Burtica blondinei a inceput sa capete forme, cei doi fiind surprinsi iesind dintr-o clinica de obstetrica ginecologie.

- Tatal a cinci fete, un barbat din India și-a taiat la burta soția insarcinata ca sa afle daca va avea un baiat de data aceasta. Gravida taiata pe burta de soțul ei. Ce a vrut sa afle barbatul Femeia, insarcinata in șapte luni, ar fi fost atacata chiar de soțul ei cu o arma ascuțita, […] The post Gravida,…

- O cunoscuta cantareața le-a facut o surpriza de proporții celor care o urmaresc pe rețelele de socializare! Solista le-a ascuns sarcina o buna perioada, iar acum fanii ei s-au trezit peste noapte cu o fotografie cu aceasta cu burtica de graviduța la vedere. Despre cine este vorba? O cunoscuta cantareața…