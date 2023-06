Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Criza al Ministerului francez de Externe urmeaza sa trimita Ucrainei aproximativ zece tone de echipament si bunuri umanitare de urgenta, inclusiv purificatoare de apa si kituri de igiena pentru familii, in urma inundatiilor cauzate de distrugerea Barajului Kahovka, in regiunea ucraineana…

- Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice din 2019 si fost ambasador in Rusia, Li Hui, incepe luni, 15 mai, un turneu in Ucraina, in Rusia si in alte orase europene in cadrul unei calatorii despre care Beijingul afirma ca urmareste sa discute o ”reglementare politica” a crizei ucrainene,…

- China a indicat vineri ca va trimite incepand de luni un reprezentant special in Ucraina, Rusia si alte tari europene pentru a discuta despre o „reglementare politica” a razboiului din Ucraina, relateaza AFP. „Din 15 mai, ambasadorul Li Hui, reprezentant special al guvernului chinez pentru afaceri eurasiatice,…

- Islanda a autorizat marti pentru prima data realimentarea submarinelor nucleare americane in largul coastelor sale, facilitand intarirea supravegherii Atlanticului de Nord, zona de contact cu submarinele rusesti, noteaza AFP. Desi membra a NATO, micuta tara nordica a refuzat pana in prezent aceste vizite,…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in China in perioada 5-7 aprilie. Acest lucru a fost anunțat luni de purtatoarea de cuvint a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying. „La invitația președintelui chinez Xi Jinping, președintele francez Emmanuel Macron va efectua o…

- Instalarea de arme nucleare in Belarus, de catre Rusia, nu contravine convențiilor internaționale, intrucat mutarea acestor arme in alta țara se face fara ca Rusia sa cedeze controlul asupra lor, susține regimul de la Minsk. Acest punct de vedere a fost enunțat printr-un comunicat al Ministerului de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat, joi, 23 martie, la Herson, unde a vizitat o parte din infrastructura distrusa de trupele ruse, au relatat surse ale Biroului prezidential de la Kiev pe contul acestuia de Twitter, potrivit EFE si AFP.

- Autoritațile de la Kiev analizeaza o propunere conform careia, in limba ucraineana, expresia „Federația Rusa” ar urma sa fie inlocuita cu expresia „Federația Moscovei”. Propunerea ar avea chiar susținerea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Șeful statului l-ar fi insarcinat pe premierul Denis…