- Chiar daca limba de lucru in institutiile Uniunii Europene a ramas engleza („stricata”), blocul gandeste de la un timp mai mult in franceza, scrie Politico intr-un articol in care ii prezinta pe consilierii pentru politici europene ai presedintelui francez Emmanuel Macron. Prin acesti oameni,…

- Limba, cultura si institutiile franceze au fost o importanta sursa de inspiratie in procesul de formare a statului roman modern, afirma ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-un mesaj transmis de Ziua Internationala a Francofoniei. "Romania sarbatoreste la 20 martie, alaturi de alte 87 de…

- Institutiile culturale franceze cresc presiunea asupra guvernului pentru a relaxa restrictiile pandemice si a le permite redeschiderea, organizand o serie de proteste, relateaza duminica DPA. Citește și: Mircea Dinescu, dezvaluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat sa fie dizident…

- Germania este principala tinta europeana a eforturilor rusesti de dezinformare. Niciun al stat membru al Uniunii Europene nu e atacat mai violent. In ultimii ani, Republica Federala a fost vizata cat Franta, Italia si Spania la un loc, indica un raport publicat, la Bruxelles, de serviciul diplomatic…

- La nivel mondial exista o problema creata de faptul ca fermierii imbatranesc, in special micii fermieri din țarile cu venituri reduse. Modernizarile aduse infrastructurii rurale precum furnizarea de curent electric și acces la subvenții și credite i-ar ajuta pe fermierii in varsta și de asemenea i-ar…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, susține ca vrea ca Turcia sa coopereze cu Franța „in lupta impotriva terorismului și pentru stabilitate in Orientul Mijlociu”. Liderul de la Ankara a discutat in acest sens cu președintele francez, Emmanuel Macron, in situația in care Turcia incearca sa revina la…

- Restricțiile impotriva pandemiei de COVID-19 și a noii tulpini de coronavirus sunt tot mai stricte in Uniunea Europeana, insa in București, masurile de protecție urmeaza sa fie relaxate. Relaxarea masurilor incepe de astazi și ar putea continua cu redeschirea școlilor, in data de 8 februarie. Acest…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat joi, in cadrul unui discurs rostit cu prilejul Anului Nou, ca si dupa Brexit, care marcheaza iesirea sa din Uniunea Europeana, Regatul Unit ramane ''prietenul si aliatul nostru'', relateaza AFP. ''Acest Brexit a fost…