- O filiala africana a retelei teroriste Stat Islamic a revendicat, joi dupa-amiaza, doborarea unui elicopter militar francez in Mali, incident soldat cu moartea a 13 militari, anunta Institutul american SITE, specializat in monitorizarea site-urilor islamiste."Grupul Stat Islamic Provincia…

- 13 militari francezi din forța ”Barkhane” din Mali au murit intr-un accident aviatic, in timpul unei misiuni impotriva jihadiștilor, a anunțat marți dimineața președinția franceza. Cei 13 militari au fost gasiți morți dupa ce doua elicoptere in care se aflau au intrat in coliziune din motive necunoscute,…

- Peste 2,4 milioane de persoane au nevoie de un ajutor alimentar de urgenta in tari din Sahel precum Burkina Faso, Mali si Niger, unde intensificarea violentelor jihadiste au declansat o criza umanitara, a anuntat marti la Geneva un purtator de cuvant al Programului Alimentar Mondial (PAM), relateaza…

- In urma acestui anunt au urmat numeroase reactii internationale, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Rusia Moscova sustine ca nu detine "informatii fiabile" privind "a n-a moarte" a sefului gruparii SI, afirmand ca exista "detalii contradictorii" care ridica "indoieli (...) privind…

- Doua tabere militare din orase din Mali - Boulkessy si Mondoro - aflate la granita cu Burkina Faso - au fost atacate. Guvernul din Mali a informat ca trupele sale au ucis 15 militanti si ca au recuperat zona care fusese atacata, dar ca a pierdut si o parte importanta a echipamentelor militare,…