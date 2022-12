Stiri pe aceeasi tema

Uniunea Europeana va incerca sa inființeze o instanța specializata, susținuta de Națiunile Unite, care sa investigheze și sa judece posibile crime de razboi comise de Rusia in Ucraina, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, conform Rador.

Un tribunal din Rusia a decis prelungirea perioadei de detentie inainte de proces in cazul lui Ilia Yasin, politician al opozitiei, decizie luata in baza unor legi draconice menite sa anihileze criticii razboiului presedintelui rus, Vladimir Putin, in Ucraina, anunța BBC, citat de Rador.

Rusia a mutat aproximativ 100 de rachete de tip S-300 și S-400 pe teritoriul sau, iar ochii sunt deja ațintiți asupra lui Vladimir Putin, in timp ce temerile ca ar intenționa sa foloseasca o bomba murdara in Ucraina tocmai cand razboiul este pe cale sa implineasca noua luni, anunța 20 Minutos, citat…

Rusia a tratat intotdeauna Ucraina și poporul acesteia cu respect și caldura, așa o face și acum, in ciuda actualei „confruntari tragice", a declarat vineri președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, potrivit Rosbalt, anunța Rador.

Alla Pugaciova, regina muzicii pop sovietice, a declarat luni ca se afla in Israel, la trei saptamani dupa ce a denunțat razboiul din Ucraina al președintelui Vladimir Putin pentru ca a transformat Rusia intr-o paria globala, anunța Reuters, potrivit Rador.

Curtea Constitutionala rusa a considerat duminica legale tratatele de anexare de teritorii ucrainene semnate vineri la Kremlin de presedintele Vladimir Putin si de liderii separatisti din aceste teritorii ucrainene ocupate - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, transmit AFP si EFE.

''Exista intotdeauna riscul ca Rusia sa foloseasca arme nucleare impotriva Ucrainei. Cu toate acestea, trebuie sa ne punem intrebarea cu privire la calitatea acestor arme'', anunta Agentia de presa RBC, informeaza Rador.

ONU isi exprima marti ingrijorarea fata de informatii cu privire la aproape 2.400 de arestari - in mai putin de o saptamana- - la manifestatii, in Rusia, impotriva mobilizarii partiale ordonate de catre presedintele rus Vladimir Putin in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP.