- ​​Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, considera ca „ce e mai rau acum urmeaza" in Ucraina. Macron a avut o discutie de o ora si jumatate cu Putin in care acesta si-a exprimat hotararea de a continua ofensiva sa in Ucraina, al carei scop este „preluarea controlului" intregii tari, potrivit Palatului…

- Presedintele Frantei, Emanuel Macron, se teme, in contextul conversatiei pe care a avut-o joi dimineata cu omologul sau rus, Vladimir Putin, ca situatia se va deteriora in Ucraina si ca armata rusa va incerca sa ocupe intreaga tara, anunta Palatul Elysee. „Pe baza a ceea ce i-a transmis presedintele…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat, luni, cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski. Macron a insistat pentru „necesitatea de a ajunge la un acord pentru incetarea focului” in Ucraina. Putin a insistat cu retorica obișnuita despre „denazificarea Ucrainei” și a spus ca printre revendicarile…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va discuta sambata, prin telefon, cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, iar duminica intentioneaza sa aiba o conversatie cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Palatul Elysee. „Datoria noastra este inca sa evitam ce este mai rau. Credem ca avem…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va discuta sambata, prin telefon, cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, iar duminica intentioneaza sa aiba o conversatie cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Palatul Elysee.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va vorbi duminica la telefon cu omologul sau rus, Vladimir Putin, si sambata cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a incerca "sa evite ce este mai rau" in Ucraina, a anuntat vineri seara Palatul Elysee, citat de AFP.

- Cancelarul german Olaf Scholz, primit, marți, la Kremlin, pentru discuții pe tema crizei din Ucraina, a fost așezat la capatul aceleiași mese lungi de sase metri de catre liderul rus Vladimir Putin, exact cum s-a intamplat și in cazul președintelui francez Emmanuel Macron saptamana trecuta, scrie DPA,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, au convenit ca sunt necesare masuri in sensul diminuarii tensiunilor militare in apropierea Ucrainei, anunta Palatul Elysee, notand ca liderul de la Kremlin "nu a exprimat nicio intentie ofensiva". Potrivit Presedintiei…