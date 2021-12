Macron anunţă un summit excepţional UE, la 10 şi 11 martie, în vederea definirii noului model al creşterii economice europene ”Europa noastra trebuie sa fie o Europa care trebuie sa produca, sa creeze bogatie, sa se afle in vtrful inovatiei, capabila sa-si apere sistemul social si sa se afle in centrul agendei climatice”, a subliniat sefulstatului francez. In vederea ”construirii aceste straegii”, Franta organizeaza la 10 si 11 martie ”un summit exceptional al celor 27 sefi de stat si de guverne pe tema acestui subiect major care este, in fond, definirea noului model al cresterii (economice) europene”, a dat asigurari Macon. ”Vom avea ocazia sa detaliem contururile mai precis”, a adaugat el. Macron a anuntat, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

