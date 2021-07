Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat de vineri intr-o vizita la Tokyo pentru deschiderea Jocurilor Olimpice, a avut sambata o intrevedere cu prim-ministrul japonez Yoshihide Suga, inainte de a se intalni cu cativa sefi ai unor mari companii nipone, printre care cel al Nissan, transmite AFP.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, este asteptat, vineri, la Tokyo, pentru o vizita de 36 de ore, in cadrul careia va asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, potrivit news.ro. El va fi singurul lider din G7 care va merge la ceremonia de deschidere si va asista in calitate…

- Japonia și Statele Unite fac aranjamente pentru ca Jill Biden sa viziteze țara asiatica în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Șansele ca președintele Joe Biden sa fie și el prezent sunt foarte mici însa. Cotidianul nipon Yomiuri Shimbun susține ca Jill Biden ar putea participa…

- Președintele comitetului de organizare Tokyo 2020 a exclus anularea sau amanarea ulterioara a Jocurilor Olimpice, in timp ce guvernele orașelor și profesioniștii din domeniul medical au exprimat indoieli cu privire la faptul ca evenimentul poate avea loc in condiții de siguranța pe fondul pandemiei.…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a infiintat doua centre de vaccinare in Qatar si Rwanda pentru participantii la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo (23 iulie – 8 august) care nu au putut fi vaccinati in tara lor de origine. Aceste doua ”vaccinodromuri”, cum au fost denumite, vor oferi vaccinul…

- Sportivii olimpici japonezi vor incepe curand sa fie imunizati contra noului coronavirus, a anuntat miercuri Comitetul olimpic japonez (JOC), in conjunctura in care campania de vaccinare are un ritm foarte lent in Japonia, transmite DPA potrivit Agerpres. Citește și: Discuțiile INDISCRETE…

- Guvernul japonez a aprobat vineri vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate de Moderna si AstraZeneca, specificand ca acesta din urma nu va fi utilizat imediat din cauza ingrijorarilor cu privire la riscurile rare, dar grave, de complicatii, informeaza AFP și Agerpres. Unda verde data de autoritati ar trebui…