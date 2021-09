Macro-buzunăreala „liberalizată” Din toate cate bantuie acum in ale noastre media, din Romania, nu serialul rivalitatii Citu vs. Orban pentru sefia PNL, nici „balciul" si pantomima „motiunilor" de ce (n)zura si criza guvernarii, nu ele sunt cele care ii ingrijoreaza pe cei mai multi oameni ai tarii, inca traitori intre hotarele ei. Si nici cifrele in crestere ale „valului" Covid-Delta, nici macar ele, nu ingrijoreaza, ba chiar sa sperie de-a dreptul, atat cat o fac stirile si asteptarile privind facturile la electricitate si gaz sau eliminarea subventiei pentru incalzire, tot perspective „luminoase", cum se vede. Ceva semne ca… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

