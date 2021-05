Machiaje inspirate din serialul Euforia Machiaje inspirate din serialul Euforia Euforia este genul de serial pe care milioane de oameni din intreaga lume il urmaresc cu sufletul la gura. In acest context, este cumva un trend setter. Oamenii se inspira din stilul personajelor atat la capitolul vestimentație, cat și in materie de makeup. Vezi in continuare cateva idei de machiaj ca in serialul Euforia. Idei care cu siguranța iți vor fi de folos atunci cand ai nevoie de un makeup mai… altfel! Eye-Lectric Spiked Holographic Fantasy Head in The Clouds Cand se reia serialul Euphoria pe HBO Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

